Peppermint: ecco il nuovo e bellissimo poster del film con Jennifer Garner!

Peppermint è il nuovo film con Jennifer Garner protagonista. In calce alla notizia potete vedere il bellissimo nuovo poster rilasciato dalla STXFilms, che distribuirà il prodotto. Date un'occhiata, è davvero molto bello.

La storia di Peppermint seguirà la protagonista, interpretata proprio dalla Garner la quale, dopo essere finita in coma, al risveglio scopre che tutta la sua famiglia è stata brutalmente assassinata. A causa dei ritardi giudiziari nel portare dietro le sbarre i colpevoli dell'efferato crimine, la donna decide di farsi giustizia da sola e si trasforma, letteralmente, in una combattente urbana. Sarà una vera e propria John Wick in gonnella!

Peppermint è diretto dal regista Pierre Morel (Taken, District 13) e vede nel cast John Ortiz (Kong: Skull Island), John Gallagher, Jr. (10 Cloverfield Lane), Method Man (Keanu), Richard Cabral (Lethal Weapon) e Tyson Ritter (Preacher). La pellicola è stata scritta da Chad St. John.

La data di rilascio di Peppermint, negli USA, è il 7 settembre prossimo.