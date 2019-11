People's Choice Awards: Zendaya vince il premio come miglior attrice

La scorsa notte sono stati assegnati i People's Choice Awards, tra i maggiori riconoscimenti statunitensi nel campo dell'entertainment e della cultura pop. Tra gli illustri vincitori dell'edizione 2019 dell'ambito premio troviamo anche la star di Spider-Man: Far From Home, Zendaya, che si è aggiudicata il riconoscimento quale miglior attrice.

L'attrice è stata protagonista di questo 2019 anche grazie alla serie tv HBO, Euphoria, e grazie a queste interpretazioni è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di miglior interprete femminile.

Zendaya ha battuto altre star come Millie Bobby Brown, Scarlett Johansson, Sophie Turner, Jennifer Aniston, Brie Larson, Lupita Nyong'o e Tessa Thompson.

Grazie a Spider-Man: Far From Home, il ruolo di Zendaya nel Marvel Cinematic Universe si è ampliato ed evoluto notevolmente rispetto a Spider-Man: Homecoming.



"Non è Mary Jane Watson. Non è mai stata Mary Jane Watson; è sempre stata questa nuova figura del liceo, Michelle. Sappiamo che c'è una M in Michelle e anche in Mary Jane" ha scherzato Kevin Feige, boss Marvel.

Zendaya interpreta quindi il personaggio di Michelle 'MJ' Jones in Spider-Man: Far From Home, al fianco di Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man. In tv ha vestito i panni di Rue Bennett nella prima stagione della serie HBO, Euphoria, creata da Sam Levinson, al fianco di Maude Apatow ed Eric Dane.

L'attrice tornerà molto probabilmente anche nel terzo capitolo di Spider-Man per il Marvel Cinematic Universe. Zendaya ha celebrato l'accordo tra Sony e Marvel nelle scorse settimane e sarà quindi nel cast del film.

Ha fatto inoltre molto parlare il suo look alla Poison Ivy agli ultimi Emmy Awards.