People's Choice Awards, tutti i vincitori: Infinity War eletto film dell'anno

Durante la notte si è tenuta su E! Entertainment Television l'annuale cerimonia di premiazione dei People's Choice Awards, che ha visto il trionfo del film MCU Avengers: Infinity War.

Il film dei fratelli Russo ha vinto anche nella categoria Miglior Film d'Azione, battendo la concorrenza di Black Panther, Ocean's 8, Deadpool 2 e Jurassic World - Il Regno Distrutto. Tra gli altri vincitori segnaliamo anche Scarlett Johansson (miglior attrice del 2018 per il suo ruolo in Avengers: Infinity War), Chadwick Boseman (eletto miglior attore per Black Panther) e Danai Gurira, che è stata insignita del premio Star in un Film d'Azione superando i colleghi maschi Chris Hemsworth, Chadwick Boseman, Chris Pratt e Ryan Reynolds.

Ecco tutti i vincitori:

FILM DEL 2018

Avengers: Infinity War

Black Panther

Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed)

A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place)

Gli Incredibili 2 (Incredibles 2)

FILM DRAMMATICO DEL 2018

Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed)

12 Soldiers (12 Strong)

A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place)

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun (Midnight Sun)

Red Sparrow

FILM COMMEDIA DEL 2018

Il tuo ex non muore mai (The Spy Who Dumped Me)

Giù le mani dalle nostre figlie (Blockers)

Crazy & Rich (Crazy Rich Asians)

Tuo, Simon (Love, Simon)

Mamma Mia! Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again)

FILM D’AZIONE DEL 2018

Avengers: Infinity War

Black Panther

Deadpool 2

Ocean’s 8

Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom)

FILM PER FAMIGLIE DEL 2018

Gli Incredibili 2 (Incredibles 2)

Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time)

Ritorno al Bosco dei 100 Acri (Christopher Robin)

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)

I Can Only Imagine

STAR MASCHILE IN UN FILM DEL 2018

Chadwick Boseman – Black Panther

Robert Downey Jr. – Avengers: Infinity War

Chris Hemsworth – Avengers: Infinity War

Chris Pratt – Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Nick Robinson – Tuo, Simon (Love, Simon)

STAR FEMMINILE IN UN FILM DEL 2018

Scarlett Johansson – Avengers: Infinity War

Sandra Bullock – Ocean’s 8

Anne Hathaway – Ocean’s 8

Bryce Dallas Howard – Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Lily James – Mamma Mia! Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again)

STAR IN UN FILM DRAMMATICO DEL 2018

Jamie Dornan – Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed)

Emily Blunt – A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place)

Chris Hemsworth – 12 Soldiers (12 Strong)

John Krasinski – A Quiet Place – Un posto tranquillo (A Quiet Place)

Jennifer Lawrence – Red Sparrow

STAR IN UN FILM COMMEDIA DEL 2018

Melissa McCarthy – Life of the Party

John Cena – Giù le mani dalle nostre figlie (Blockers)

Mila Kunis – Il tuo ex non muore mai (The Spy Who Dumped Me)

Nick Robinson – Tuo, Simon (Love, Simon)

Amanda Seyfried – Mamma Mia! Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again)

STAR IN UN FILM D’AZIONE DEL 2018

Danai Gurira – Black Panther

Chadwick Boseman – Black Panther

Chris Hemsworth – Avengers: Infinity War

Chris Pratt – Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Ryan Reynolds – Deadpool 2