People's Choice Awards: Ryan Reynolds sarà premiato come icona dell'anno!

In un anno ricco di soddisfazione (e di meme) Ryan Reynolds riceverà un importante riconoscimento. Ai People's Choice Awards gli sarà consegnato, infatti, il People's Icon Award, premio che celebra e riconosce l'icona cinematografica dell'anno che meglio a saputo incarnare lo spirito pop.

In un anno di grandissimi successi commerciali, durante la diretta del 6 dicembre, Reynold sarà omaggiato con questo riconoscimento. Un modo per poter celebrare la prossima uscita di Spirited, pellicola di AppleTv+ che lo vede protagonista insieme a Will Farrell. Negli ultimi anni l'attore canadese ha saputo rendere la sua figura e il suo lavoro riconoscibili o, quanto meno, attirare le persone al cinema.

Dopo il geniale annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3, sembra che Reynolds stia sparando tutte le sue cartucce per rendere la sua personalità ancora più iconica non solo al cinema, ma anche sui social. Infatti, nel corso degli anni l'attore è diventato una vera e propria icona capace di smuovere stuoli di fan riguardo suoi progetti o apparizioni. A confermarlo è il successo ottenuto da titoli che lo vendono protagonista rilasciati nell' ultimo anno.

Nonostante sia ben inserito come interprete e produttore nel mondo del cinema sembra che nel futuro Ryan Reynolds non si veda come regista. Insomma, l'attore pare si trovi ancora perfettamente a suo agio nei panni di interprete comico e il pubblico non sembra mai essere abbastanza stanco di lui. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!