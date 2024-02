People's Choice Awards 2024: quali sono i film e le star più amate dell'anno?

Mentre Oppenheimer e Christopher Nolan trionfavano ai BAFTA Awards 2024 a Londra, a Hollywood nella notte venivano assegnati i People's Choice Awards 2024, il famoso premio cinematografico con cui il pubblico riconosce i film e le star più amate dell'anno.

Il presentatore Simu Liu, star del Marvel Cinematic Universe interprete di Shang-Chi e anche nominato ai People's per la sua interpretazione di uno dei Ken in Barbie, ha ospitato la serata di premiazione di quest'anno, trasmessa in diretta simultaneamente su NBC, Peacock ed E! dal Barker Hangar di Santa Monica.

Tra i grandi vincitori della serata c'era Barbie di Greta Gerwig, che ha vinto sia per il film dell'anno che per il film commedia dell'anno. Nel frattempo, le star del film Ryan Gosling e Margot Robbie hanno vinto rispettivamente come star del cinema maschile e femminile dell'anno, mentre America Ferrera ha vinto il premio come miglior interpretazione cinematografica dell'anno. Barbie guidava la classifica dei film candidati con nove menzioni, seguito da Oppenheimer, con sei nomination.

Inoltre, Adam Sandler ha ricevuto il People's Icon Award durante lo spettacolo, introdotto da Jennifer Aniston. Salendo sul palco, l'attrice ha descritto Adam Sandler come suo "fratello da un'altra madre" e uno degli "amici più fedeli che si possa sperare di avere".

Come sempre, l'elenco completo di tutti i vincitori in tutte le categorie è consultabile nel link della fonte che trovate qui sotto.