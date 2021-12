People's Choice Award, Dwayne Johnson dona il suo premio: l'euforia dei fan

Nella serata di ieri Dwayne Johnson è stato insignito del People's Champion Award ai People's Choice Award 2021. Tuttavia l'attore ed ex wrestler ha lasciato di stucco i fan cedendo il proprio premio a Shushana, la ragazza del Make-a-Wish, associazione che si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi malattie.

Il gesto non poteva passare inosservato e ha ottenuto grandi consensi dal pubblico presente in studio e a casa. Johnson aveva ricevuto il premio dalle mani di Jeff Bezos, che lo ha elogiato per la sua gentilezza.



"I suoi successi sono leggenda. La sua etica del lavoro non ha eguali. Trascende tutti i dati demografici; è impossibile non amarlo [...]. E ciò che ammiro di più in Dwayne è la sua scelta di mostrare gentilezza incrollabile a tutti quelli che lo circondano" ha dichiarato Bezos.

Johnson ha confermato il suo altruismo, donando il premio alla ragazza accanto a lui:"L'ho incontrata prima. Le ho detto quanto fossi ispirato dalla sua storia; è una sopravvissuta. Ha combattuto letteralmente per la sua vita. Ha ispirato la sua famiglia, i suoi amici, ora voi ragazzi qui e il mondo che sta guardando". L'attore reciterà anche in un nuovo film DC: nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo costume di Black Adam, personaggio che avrà proprio il volto di The Rock.



Johnson affermato che la ragazza è "tutto ciò che significa essere People's Champion". Non si tratta del primo gesto altruista di The Rock, che da sempre si distingue tra le star di Hollywood per il suo impegno nei confronti dei più bisognosi.



Black Widow ha vinto il premio di miglior film dell'anno ai People's Choice Award.