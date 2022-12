People's Choice Award 2022: Shania Twain 'è passata' da Brad Pitt a Ryan Reynolds

Durante la serata che ha assegnato il premio di star maschile del cinema a Chris Hemsworth, una simpatica performance ha lasciato Ryan Reynolds particolarmente impressionato. Durante la sua esibizione, infatti, Shania Twain ha deciso di nominarlo...a sorpresa.

La star di Deadpool, che ha ricevuto un premio durante la serata, ha probabilmente trovato molto più interessante del riconoscimento la performance canora di Shania Twain e il testo di una sua famosa canzone. Durante l'esibizione della cantante sulle note di That Don't Impress Me Much, hit uscita nel 1997 e che quest'anno festeggia i suoi 25 anni, invece del canonico testo c'è stata un piccola modifica.



Se la versione originale della canzone recita OK, so you're Brad Pitt, in quella performata ieri sera al posto di nominare Brad Pitt la Twain ha deciso di citare il collega Ryan Reynolds presente in sala. La reazione dell'attore è stata immortalata in un video, che circola senza sosta in rete da qualche ora.



Reynolds è una delle star più gettonate dell'industria cinematografica, il quale si muove tra numerosi lavori sempre di successo, sia di critica che di pubblico. Lo stesso ha recentemente confessato di aver ampliato molto il suo raggio di azione e di essersi interessato anche a progetti che vanno ben lontano dal puro cinema. Una sola cosa pare non interessargli minimamente: la regia per Reynolds non ha fascino...almeno per ora!