People's Choice Award 2022, Chris Hemsworth vince il premio di star maschile del cinema

Martedì sera sono stati consegnati i People's Choice Award 2022 in una cerimonia svolta a Santa Monica. Più di 40 categorie sono state votate dai fan di film, televisione, musica e cultura pop. Tra le varie premiazioni, un protagonista del Marvel Cinematic Universe ha ottenuto il premio come miglior star maschile del cinema 2022.

Si tratta di Chris Hemsworth, tornato quest'anno nel ruolo del Dio del Tuono, Thor, nel nuovo capitolo del franchise, Thor: Love and Thunder.

Inoltre l'attore australiano ha ottenuto il riconoscimento di star del cinema d'azione dell'anno.



Hemsworth ha battuto una folta concorrenza, con nomi del calibro di Dwayne Johnson, Brad Pitt, Chris Pratt, Daniel Kaluuya, Tom Cruise e Miles Teller. Per quanto concerne gli altri premiati, Ryan Reynolds ha ricevuto il People's Icon Award, come icona dell'anno.

Nel corso della sua carriera Hemsworth ha ottenuto ben 12 nomination ai People's Choice Award, vincendo il primo premio nel 2013 proprio per il ruolo di Thor interpretato in Avengers (2012).



Successivamente ha replicato la vittoria nel 2016 e nel 2020; l'ultimo riconoscimento gli è stato conferito per il film Tyler Rake, distribuito su Netflix.

Chris Hemsworth ha interpretato per ben 9 volte il personaggio Marvel e ha dichiarato che non lascerà il ruolo di Thor fino a quando qualcuno non lo costringerà a smettere.



Non perdetevi la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, l'ultimo capitolo del franchise uscito nelle sale cinematografiche.