Il Pentavirato, flop al debutto su Netflix per la nuova serie di Mike Myers

Il ritorno di Mike Myers con la serie TV comedy Il Pentavirato, al debutto la scorsa settimana su Netflix, si è rivelato essere piuttosto deludente per quanto riguarda gli ascolti. In particolare, la serie non è riuscita neanche a entrare nella Top 10 dei più visti su Netflix della settimana, svelata quest'oggi dal colosso dello streaming.

Il Pentavirato rappresenta l'occasione di Mike Myers per tornare protagonista dopo tanti anni lontano dai riflettori. Vi ricordiamo, infatti, che la star di Austin Powers, al di là di qualche breve apparizione in Bastardi senza Gloria e Bohemian Rhapsody, non ricopriva un ruolo di spessore dal lontano 2008, anno della pubblicazione di Love Guru.

A quanto pare, però, il ritorno di uno dei giganti della commedia degli anni '90 non ha riscosso il successo sperato, nonostante le premesse interessanti. Innanzitutto, la serie è contraddistinta da uno spirito folle e irriverente. In particolare, l'attore canadese interpreta ben otto personaggi differenti, tra cui uno dei suoi più amati. Per l'occasione, Mike Myers è tornato ad interpretare Shrek, personaggio che ha doppiato in tutti i capitoli della saga di animazione. Comunque, Oltre a Myers, Il Pentavirato vanta anche un cast invidiabile. Al fianco dell'attore, infatti, figurano attori del calibro di Jeremy Irons, Keegan-Michael Key, Ken Jeong e Deby Mazar.

Infine, nel caso foste intenzionati a dare una chance a questo stravagante progetto, vi invitiamo a recuperare il trailer de Il Pentavirato per farvi un'idea del prodotto.