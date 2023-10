Quanto spesso pensi all'Impero Romano? La risposta di Francis Ford Coppola è virale

Quanto spesso pensi all'Impero Romano?, la nuova challenge virale nata da TikTok e proliferata in giro per il web, è stata accolta anche dal leggendario regista Francis Ford Coppola, che l'ha intercettata per parlare del suo nuovo attesissimo film Megalopolis.

"Quanto spesso penso all'Impero Romano?" ha scritto l'autore de La conversazione, Apocalypse Now e Il padrino nel post che potete trovare in calce all'articolo. "Moltissimo, dato che la Repubblica Romana è servita da esempio per il mio paese, l’America, e le sue istituzioni, ed è stata l’ispirazione per il mio prossimo film Megalopolis. La mia fascinazione per la Repubblica Romana si basa sulla lotta tra i partiti politici durante la quale l'interesse della Repubblica cedette alle ambizioni di pochi uomini potenti che sposarono gli obiettivi dei partiti politici di stabilire le proprie fortune e autorità facendo affidamento sulle forze armate, e per raggiungere tali obiettivi assestarono il colpo finale a una costituzione già vacillante e destinata alla caduta."

Una risposta degna di Alberto Angela, e che ci offre l'opportunità di parlare ancora una volta dell'attesissimo Megalopolis: il film, la cui trama è totalmente sconosciuta al momento, parte dalla premessa di un architetto che cerca di ricostruire New York City come un'utopia dopo che la metropoli è stata distrutta da un misterioso e non meglio specificato cataclisma. Il cast all-star è guidato da Adam Driver nel ruolo del protagonista, e include Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shire, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman e Dustin Hoffman.

Sebbene Megalopolis non abbia ancora una data di uscita specifica, ci si aspetta un'uscita nel 2024 con un probabile debutto a Cannes.