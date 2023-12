Pensati Sexy: Prime Video svela il film con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Dopo aver annunciato Best of Enemies con Bradley Cooper e Christian Bale, nuovo film di spionaggio in arrivo prossimamente, Prime Video svela la nuova commedia italiana Pensati Sexy, che avrà per protagonista Diana Del Bufalo.

Diretta da Michela Andreozzi su una sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, il film ha un cast corale che oltre a Diana Del Bufalo includerà anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e... la pornostar Valentina Nappi, in un curioso ruolo di 'Angelo Custode'.

La storia del film è quella di Maddalena, da sempre la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e tormentata dagli uomini con cui esce, che sembrano essere sempre tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo: da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita, la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

Pensati Sexy sarà disponibile dal 12 febbraio 2024, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video. Per altri contenuti simili, scoprite la nuova serie tv Gigolò per caso con Christian De Sica, sempre in arrivo su Prime Video.