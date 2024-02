Pensati Sexy, di cosa parla il film di Amazon con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi?

Pensati Sexy, la nuova commedia al femminile con protagoniste Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, è arrivata su Amazon Prime Video il 12 febbraio. Di che cosa parla il nuovo film diretto da Michela Andreozzi?

Il trailer di Pensati Sexy ci aveva dato già un assaggio di quello che avremmo visto sui nostri schermi. "Mi chiamo Maddalena, ho 30 anni e non c'è niente di me che mi piaccia" dice, sconsolata, la protagonista interpretata da Diana Del Bufalo. La ragazza, alle prese con un lavoro precario e con una famiglia cattolica che non la considera abbastanza, dopo un appuntamento disastroso si convince che il suo problema è non essere abbastanza sexy. In suo soccorso arriva un improbabile angelo custode, interpretato da Valentina Nappi: sarà lei a dover insegnare a Maddalena ad apprezzarsi di più e a conquistare finalmente l'autostima.

Assisteremo al viaggio di Maddalena alla scoperta di sé stessa: la protagonista riuscirà a riconoscersi le sue qualità uniche, senza aver bisogno di ricevere approvazione dagli altri? Pensati Sexy sembrerebbe strizzare l'occhio ad un modello di commedia ben collaudato e da sempre amato dal grande pubblico: impossibile ad esempio, soltanto leggendo la trama, non pensare alla famosa Bridget Jones!

Ad arricchire il cast del film scritto da Daniela Delle Foglie (autrice di numerosi show televisivi di successo, tra cui il recente Gigolò per Caso con Christian De Sica), anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica.

Vi lasciamo, intanto, ai titoli di film in uscita su Amazon Prime Video a febbraio 2024.