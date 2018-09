Pennywise terrorizza Richie Tozier nelle foto dal set di IT - Chapter Two

Il Club dei Perdenti è tornato a Derry per IT - Chapter Two e Pennywise è lì, pronto per incontrarli. Sono state diffuse online nuove foto dal set del film di Andy Muschietti con il terrificante pagliaccio mutaforma, interpretato da Bill Skarsgård, che terrorizza il Richie Tozier adulto, Bill Hader, a distanza di anni dalla prima volta.

Il regista Andy Muschietti torna dietro la macchina da presa per dirigere la seconda parte dell'adattamento di Stephen King. Il film riprende la trama a distanza di 27 anni dagli accadimenti del primo capitolo. Il Club dei Perdenti mantiene la promessa di ritrovarsi tutti a Derry per sconfiggere definitivamente Pennywise prima che possa aggredire una nuova generazione di ragazzini. Ma anche se sono cresciuti, non vuole dire che i Perdenti non possano provare ancora paura.

Il Daily Mail ha condiviso le foto di Bill Skarsgård e Bill Hader sul set, in una scena in cui Richie Tozier si trova faccia a faccia con Pennywise.

Una scena simile a quella in cui IT attirò Richie in una stanza piena di pupazzi clown per poi spaventarlo saltandogli davanti ed esclamando 'Beep, Beep, Richie!'. Una battuta che potremmo sentire nuovamente nel secondo capitolo.

Basandosi sulla gru che si vede sullo sfondo delle foto, si potrebbe ipotizzare che si tratti della stessa location delle foto diffuse precedentemente.

IT - Chapter Two è diretto da Andy Muschietti e include nel cast James McAvoy, Bill Skarsgård, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Teach Grant, Jess Weixler, Xavier Dolan, Taylor Frey, Juno Rinaldi, Jackson Robert Scott, Javier Botet, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff.

L'uscita del film è prevista per l'autunno 2019.