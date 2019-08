Pennywise è terrificante nel nuovo banner internazionale di IT: Capitolo Due

Il 5 settembre Pennywise tornerà ad infestare Derry in IT: Capitolo Due, per vendicarsi del Club dei Perdenti a ventisette anni dall'ultimo incontro col gruppo di amici, ormai diventati adulti. In un nuovo banner cinese si vede l'immagine del mostruoso e demoniaco clown, pronto ad incutere timore agli spettatori di tutto il mondo.

IT: Capitolo Due è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, dopo il successo della prima parte uscita nel 2017. Il seguito riporta i giovani protagonisti nella cittadina di Derry, a ventisette anni di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato il primo film, in primis il destino del piccolo Georgie.



Al ricco giovane cast con protagonisti, tra gli altri, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis e la star di Stranger Things, Finn Wolfhard, si è aggiunto quello adulto, con star del calibro di James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader.

Andy Muschietti è stato confermato alla regia del film, atteso da milioni di fan, coloro che hanno contribuito a sbancare il botteghino con il primo capitolo e ora sono pronti a spaventarsi nuovamente insieme al Club dei Perdenti.

Muschietti ha affermato di essere al lavoro su una versione definitiva che include entrambi i film. Nel frattempo le reazioni al film sono per il momento miste e certamente si attende il riscontro anche della critica europea dopo i giudizi degli addetti ai lavori oltreoceano.