Pennywise compare in ogni fotogramma della intro di Cheers revisionata in chiave IT

Probabilmente in occasione del prossimo San Diego Comic-Con 2019, la Warner Bros. diffonderà in rete il primo full trailer ufficiale dell'attesissimo IT: Capitolo Due diretto da Andy Muschietti, tra i titoli più importanti dell'anno, ma è nel mentre che sbarca adesso online un divertente video creato da un fan.

Non riguarda onestamente IT: Capitolo Due e se è per questo neanche il primo film, perché in realtà stiamo parlando del video dell'introduzione di Cheers, storico programma televisivo con una delle opening più iconiche della storia del piccolo schermo. Possiamo ammirare il divertente video grazie alla scrittrice Jesse McLaren, che ha condiviso il filmato via Twitter.



Vediamo allora la storia opening del programma tv esattamente come la conosciamo e con la stessa canzone in sottofondo, "everybody knows your name", ma c'è una piccola differenza in ogni singolo frame dell'intro: Pennywise compare infatti ovunque, sia la versione di Bill Skarsgard sia quella storica di Tim Cullen che le altre viste nei vari disegni nel film di Muschietti.



È onestamente molto divertente, soprattutto se conoscete Cheers, ma ci aiuta anche a sopperire alla febbricitante attesa per IT: Capitolo Due, che ricordiamo vedrà nel cast James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre 2019.