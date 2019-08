Pennywise al centro del poster IMAX e della featurette di It - Capitolo Due

In seguito alla scoperta dell'iniziativa che invaderà alcune spiagge italiane, Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un poster IMAX di It - Capitolo Due che noi vi presentiamo in calce alla notizia.

Non solo: vi presentiamo anche una nuova featurette, che potete visionare all'interno di questo articolo, e che ci porta dietro le quinte dell'attesa pellicola che, come sappiamo, avrà una durata di quasi tre ore. Il video ci mostra qualche sequenza inedita da It - Capitolo Due ma contiene anche alcune interessanti interviste al regista, Andy Muschietti, ad alcuni membri del cast e anche all'autore del romanzo originale, Stephen King.

Il film, definito dal cast come "una storia coming-of-age più che un horror" è, stando ai realizzatori, "un viaggio incentrato sulla vita e l'amicizia". Bill Skarsgard, interprete del malefico Pennywise del titolo, spiega che, questa volta, il clown "non solo vorrà vendicarsi dei Perdenti ma, in realtà, gli sono mancati e anche un bel po'".

It - Capitolo Due è il secondo ed ultimo episodio dell'adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King. Il primo It di Andy Muschietti è diventato uno degli horror vietati ai minori più di successo di tutti i tempi; il suo sequel uscirà questo 5 settembre in Italia. E' già stata annunciata, però, una director's cut per l'home video che avrà una durata di più di tre ore.