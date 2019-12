Pennywise arriva per Natale: tutti i dettagli dell'edizione home-video di IT 2

Giusto in tempo per le festività di Natale, Babbo N... cioè Pennywise arriverà direttamente a casa vostra grazie a Warner Bros., che distribuirà le edizioni digitale, dvd, bluray e 4K UHD di IT: Capitolo 2 a partire dal 19 dicembre.

Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti per tornare al punto in cui tutto è iniziato con il sequel di IT del 2017, una storia nata dalla penna di Stephen King, acclamato sia dalla critica che dal pubblico e che ha incassato al Box Office oltre $700 milioni di dollari in tutto il mondo.

I preordini sono già disponibili in formato Digitale su Apple TV e in DVD, Blu-ray e 4K UHD su Amazon, mentre per quelli di voi che hanno voglia di passare un'intera serata all’insegna di paura e divertimento con i propri amici durante le feste di Natale, la Warner Bros. ha pensato anche ad un esclusivo cofanetto blu-ray intitolato IT - 2 FILM COLLECTION, che come intuibile includerà IT del 2017 e IT: Capitolo Due. Il cofanetto sarà anche arricchito da diversi contenuti speciali per vivere appieno il dietro le quinte della saga horror che è diventata un vero e proprio cult per diverse generazioni.

Il film, lo ricordiamo, è ambientato 27 anni gli eventi del primo capitolo. Quando le persone iniziano a scomparire a Derry, Mike chiede agli altri membri del Club dei Perdenti di tornare a casa per distruggere IT una volta per tutte. Segnati dal passato, i protagonisti devono superare le loro paure più profonde per sconfiggere Pennywise... che ora è più letale che mai.

