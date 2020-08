Peninsula, Yeon Sang-ho vuole girare un terzo film sul mondo di Train to Busan

Dato l'incredibile successo riscosso in Corea del Sud alla sua uscita, che ha fatto incassare a Peninsula la bellezza di 27 milioni di dollari in un mese, c'è molto pubblico la fuori disposto a vedere un terzo film della saga di Train to Busan, e il regista Yeon Sang-ho non ha intenzione di tirarsi indietro.

Di più: l'autore pensa che possano arrivare molti altri capitoli ambientati nell'universo da lui creato, e questo perché gli zombie sono solo un pretesto da cui partire per declinarli in tanti generi differenti, affrontando tematiche tra le più disparate.



Ha proprio dichiarato: "Con Peninsula, penso che il mondo di Train to Busan sia stato esteso, e penso che che siano ancora molti altri sopravvissuti lì fuori, sparsi in tutta la penisola. Mi piacerebbe continuare a lavorare a questa serie per raccontare le loro storie. Potrei anche non dirigere il film da solo, ma vorrei già iniziare a lavorare a un terzo film all'intero di questa grande cornice".



Come precedentemente riportato, gli eventi di Peninsula prenderanno piede quattro anni dopo la fine di Train to Busan, con una nuova storia e nuovi protagonisti interpretati - tra gli altri - da Gang Dong-won e Lee Jung-hyun. Il titolo americano del film è una sorta di occhiolino a quanto già fatto dalla Universal Pictrues con Hobbs & Shaw, dato che si chiamerà Train to Busan presents: Peninsula.



Di seguito la sinossi del film: "Il progetto Peninsula rivisiterà lo stesso virus zombie visto nel primo film originale, a parte il fatto che questa volta il focus si espanderà all'intera penisola coreana, che è poi il motivo del titolo della produzione. La penisola è ora devastata dal virus a quattro anni di distanza dagli eventi di Train to Busan, e Jung-seok, un soldato riuscito a fuggire all'esterno, viene incaricato di tornare indietro, incontrandosi inaspettatamente con i sopravvissuti".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Peninsula.