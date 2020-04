Peninsula, tornano gli zombie nel primo trailer del sequel di Train To Busan

A pochi giorni dalla prima foto ufficiale di Peninsula, come prevedibile per il nuovo zombie horror di Sang-ho Yeon arriva anche il trailer ufficiale, che come al solito potete gustarvi comodamente all'interno dell'articolo.

Il film si svolgerà quattro anni dopo gli eventi di Train To Busan e Seoul Station, ma non continua quella storia e avrà personaggi diversi: l'autorità governativa è stata decimata dopo lo scoppio di epidemia zombi che ha distrutto la Corea, e non è rimasto altro che il profilo geografico del luogo, che ormai è una landa desolata.

Il sequel è interpretato da Gang Dong-won, che ha recitato in successi locali come 1987: When The Day Comes e vestirà i panni di Jung-seok, un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana, divenuta ormai un deserto infestato da zombi.

Secondo il regista, "la scala di Peninsula non può essere paragonata a Train To Busan, la fa sembrare un film indipendente. Train To Busan è stato un film di alto concetto girato in spazi ristretti mentre Peninsula ha una portata molto più ampia di movimento." Tra le fonti di ispirazione sono state citate opere come Akira, Mad Max e La Terra dei Morti Viventi.

Peninsula avrebbe dovuto molto probabilmente seguire le orme del successore e debuttare durante il Festival di Cannes di quest'anno, ma come noto a causa della pandemia del Coronavirus l'evento francese è stato rinviato, con possibilità di cancellazione definitiva.