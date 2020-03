Peninsula, la prima terrificante foto del sequel di Train To Busan

Dopo Train To Busan e il prequel animato Seoul Station, il mondo post-apocalittico creato dal regista coreano Sang-ho Yeon si prepara a tornare con Peninsula, sequel diretto dell'horror a tema zombie del 2016.

ScreenDaily ha pubblicato pochi istanti fa la prima terrificante foto ufficiale del progetto, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo.

"Si svolge quattro anni dopo Train To Busan, nello stesso universo, ma non continua la storia e ha personaggi diversi", ha affermato il regista. "L'autorità governativa è stata decimata dopo lo scoppio di epidemia zombi in Corea, e non è rimasto altro che i tratti geografici del luogo - motivo per cui il film si chiama Penisola". Il sequel è interpretato da Gang Dong-won, che ha recitato in successi locali come 1987: When The Day Comes, nei panni di Jung-seok, un ex soldato che riesce a fuggire dalla penisola coreana, ormai un deserto infestato da zombi.

Diversi ex membri della troupe di Train To Busan hanno lavorato al nuovo film, il cui budget è raddoppiato rispetto a quello dell'originale ($16 milioni di Yeon contro gli $8,5 milioni di quello del 2016), tra cui anche il direttore della fotografia Lee Hyung-deok, il supervisore agli effetti visivi Jung Hwang-su e il direttore artistico Lee Mok-won. "La scala di Peninsula non può essere paragonata a Train To Busan, la fa sembrare un film indipendente", ha aggiunto Yeon. "Train To Busan è stato un film di alto concetto girato in spazi ristretti mentre Peninsula ha una portata molto più ampia di movimento."

Per altri approfondimenti ecco la locandina ufficiale di Peninsula. Il film, visto il successo del primo capitolo, potrebbe arrivare anche in Italia, anche se al momento non è stata resa nota alcuna data di uscita.