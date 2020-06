Peninsula, il sequel di Train to Busan: ecco il nuovo terrificante trailer

Uscirà nei cinema nel corso dell'estate Peninsula, il nuovo horror sugli zombie sequel di Train to Busan, grande successo nel continente asiatico e capace di battere diversi record all'uscita nelle sale. Il film venne presentato al Festival di Cannes 2016 in una proiezione di mezzanotte, prima di conquistare i botteghini coreani.

Ora è online il nuovo trailer in 8K di Peninsula, sequel di Train to Busan, e inizialmente destinato ad un percorso piuttosto simile al film precedente, visto che la pellicola era stata selezionata in concorso al Festival di Cannes 2020, annullato a causa della pandemia di Coronavirus.

Peninsula dovrebbe uscire intorno al mese di luglio ma per il momento non ci sono date ufficiali.



I cinema coreani sono stati riaperti il mese scorso e in base all'uscita nelle sale asiatiche verranno poi coordinate le distribuzioni internazionali. D'altronde l'affluenza nelle sale coreane sta per aumentare, dopo un primo periodo d'esitazione da parte del pubblico.

Gli ultimi cinque film in programmazione hanno fatto registrare un incasso di oltre 3 milioni di dollari nell'ultimo fine settimana. I distributori si stanno organizzando per la stagione estiva, dove Peninsula potrebbe ottenere un ottimo risultato al box-office.

Train to Busan fece registrare 140 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo. Qualche giorno fa sono stati pubblicati i poster apocalittici di Peninsula.

Su Everyeye potete vedere anche il primo trailer di Peninsula, che introduce lo spettatore all'atmosfera action e horror del film.