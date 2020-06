Peninsula, in fuga dall'apocalisse nei nuovi poster ufficiali del sequel di Train to Busan

Tra i titoli più attesi della selezione ufficiale di Cannes 2020 insieme a The French Dispatch di Wes Anderson e il nuovo film Pixar Soul, Peninsula è tornato a mostrarsi con due nuovi poster ufficiali.

Come potete vedere in calce alla notizia, i poster diffusi da Bloody Disgusting offrono un nuovo sguardo alla Corea del Sud devastata dall'epidemia zombie introdotta nel film originale, Train To Busan: pur non essendo una continuazione della storia, infatti, il sequel/spin-off sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi del primo capitolo.

Insieme alle immagini, il sito ha anche svelato la sinossi ufficiale di Peninsula: "Quattro anni dopo la decimazione della Corea del Sud mostrata in Train to Busan, Jung-seok (Gang Dong-won), un soldato che in precedenza era riuscito a fuggire dalla terra desolata e malata, rivive l'orrore quando viene assegnato ad un'operazione segreta con due semplici obiettivi: recuperare e sopravvivere. Quando il suo team incontra inaspettatamente dei sopravvissuti, le loro vite dipendono dal meglio (o dal peggio) degli istinti della natura umana nelle circostanze più avverse".

Lo scorso febbraio la compagnia coreana Contents Panda ha annunciato di aver trovato un accordo per distribuire Peninsula negli USA e in Francia, con i diritti che sono stati venduti nella maggior parte dei mercati internazionali, ma purtroppo al momento non ci sono notizie per un eventuale arrivo del film in Italia.

Per saperne di più, qui potete trovare il trailer ufficiale di Peninsula.