Peninsula, il film sarà un mix tra Akira, La Terra dei Morti Viventi e Mad Max: Fury Road

Dopo aver debuttato con la prima foto ufficiale di Peninsula, il regista Sang-ho Yeon si è fermato con Screen Daily per svelare qualche dettaglio relativo all'atteso sequel dello zombie-horror Train To Busan.

Nuovo capitolo di una sorta di franchise che include anche il prequel Seoul Station (realizzato come film d'animazione), Peninsula avrebbe dovuto molto probabilmente seguire le orme del successore e debuttare durante il Festival di Cannes di quest'anno, ma come noto a causa della pandemia del Coronavirus l'evento francese è stato rinviato, con possibilità di cancellazione definitiva.

Una data di uscita quindi non è ancora nota, ma da oggi è nota la produzione: Yeon ha dichiarato infatti di aver girato Peninsula per 62 giorni tra giugno e luglio 2019; si è detto anche titubante nel tornare nel suo universo zombie, “ma l'idea di poter costruire un mondo post-apocalittico - che sarebbe stata una specie di terra selvaggia ispirata ai tempi antichi, oppure una rivisitazione dei tempi moderni in rovina, e quindi un mondo con delle regole proprie - è stato interessante per me".

Yeon ha affermato anche che film come Land of the Dead, The Road e Mad Max: Fury Road sono stati tutti fonte d'ispirazione per Peninsula, così come Akira.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla locandina ufficiale di Peninsula e al nostro Everycult di Mad Max: Fury Road.