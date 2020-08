Peninsula, L'alba dei morti viventi di Zack Snyder ha ispirato il sequel di Train to Busan

In linea di massima, il genere degli zombie horror deve la sua esistenza a La notte dei morti viventi di George Romero, ma il concetto di corpi morti rianimati non ha mai smesso di mutare, seguendo prima l'evoluzione dell'ansia nel mondo e poi riformulando qualche tematiche a seconda del cambiamento sociale globale.

Quando allora uscirà nelle sale il remake de L'alba dei morti viventi di Zack Snyder, ormai nel 2004, gli zombie erano mostruosità inarrestabili e terrorizzanti, con molto in comune con La notte dei morti viventi ma trasmutante per riproporre quella paura e quel terrore post 11 settembre. Ed è proprio dal film di Snyder e non dall'originale del 1978 che il nuovo Train to Busan Presents: Peninsula di Yeon Sang-ho prende totale ispirazione, soprattutto la convinzione di voler e dover significare qualcosa.



Un tipo di terrore che Yeon ha trovato molto più stimolante e allettante per i suoi istinti narrativi, come ha spiegato in una recente intervista a Indiewire: "Mentre viviamo la nostra vita quotidiana in un ambiente familiare, è normale per noi incontrare disastri inaspettati. Il genere di film con gli zombie unisce proprio la realtà quotidiana all'immaginazione. È questo che ci ha fatto innamorare di loro".



Con il secondo film del franchise, Peninsula, il regista applica molto di più l'ispirazione de L'alba dei morti viventi, visibilmente più pronunciata. Ed è estremamente interessante per le apprensioni globali che interessano un po' tutti proprio nel momento della sua uscita, ovviamente correlate alla Pandemia di Covid-19, tanto che l'autore ammette: "Non pensavo minimamente che il Covid-19 si sarebbe espanso così tanto mentre stavo concludendo il film. Penso che la somiglianza tra Peninsula e la nostra realtà attuale sia che si tratti dell'universalità degli esseri umani".



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Peninsula.