Penguin Bloom, il trailer del nuovo film Netflix con Andrew Lincoln

Netflix ha rivelato di aver acquistato i diritti di distribuzione di Penguin Bloom di Glendyn Ivin pubblicando online un nuovo trailer ufficiale del film, che ricordiamo essere l'adattamento dell'omonimo romanzo di Bradley Trevon Greive e Cameron Bloom, con protagonisti Naomie Watts e Andrew Lincoln nei ruoli principali.

Penguin Bloom racconta la storia di Sam, moglie di Cameron Bloom, che a causa di una caduta quasi fatale, rimane paralizzata e profondamente depressa. Uno dei loro tre figli scopre un pulcino di gazza ferito e abbandonato dopo essere caduto dal nido. I ragazzi chiamano l'uccellino Pinguino, a causa del suo piumaggio bianco e nero.



Curando e nutrendo Pinguino, la famiglia ritrova unione e rimette di buonumore Sam. La resilienza del piccolo uccellino dimostra che sebbene le cose possano risultare tristi e difficili, la compassione, l'amicizia e il sostegno possono provenire da luoghi imprevisti garantendo un futuro migliore. Naomi Watts e la regista Glendyn Ivin porteranno sullo schermo una storia di speranza e di rinascita.



Come giù rivelato, nel cast di Penguin Bloom troviamo anche Andrew Lincoln, amatissimo interprete di Rick Grimes in The Walking Dead, per un'uscita prevista su Netflix a livello internazionale a data ancora da destinarsi.



Cosa ne pensate? Vi incuriosisce questo film? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calca alla notizia.