Penguin Bloom, l'amicizia tra Naomi Watts è un tenero uccellino nel primo trailer del film

La Roadshow Films ha pubblicato il primo trailer ufficiale dell'annunciato e a lungo in lavorazione Penguin Bloom, adattamento dell'omonimo romanzo di Cameron Bloom diretto dalla regista Glendyn Ivi che vede come grande protagonista Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong) in una storia animalista e pro-vita.

Penguin Bloom racconta la storia di Sam, moglie di Cameron Bloom, che a causa di una caduta quasi fatale, rimane paralizzata e profondamente depressa. Uno dei loro tre figli scopre un pulcino di gazza ferito e abbandonato dopo essere caduto dal nido. I ragazzi chiamano l'uccellino Pinguino, a causa del suo piumaggio bianco e nero.



Curando e nutrendo Pinguino, la famiglia ritrova unione e rimette di buonumore Sam. La resilienza del piccolo uccellino dimostra che sebbene le cose possano risultare tristi e difficili, la compassione, l'amicizia e il sostegno possono provenire da luoghi imprevisti garantendo un futuro migliore. Naomi Watts e la regista Glendyn Ivi porteranno sullo schermo una storia di speranza e di rinascita.



Nel cast di Penguin Bloom troviamo anche Andrew Lincoln, amatissimo interprete di Rick Grimes in The Walking Dead, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 21 gennaio 2021.



