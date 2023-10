Penelope Cruz svela un evento terrificante vissuto con Salma Hayek!

Essere amiche vuol dire condividere anche i momenti più terrificanti. A provarlo in prima persona sono state Salma Hayek e Penelope Cruz che hanno vissuto una intensa esperienza insieme durante un viaggio in aereo che avrebbe terrorizzato l'attrice spagnola.

Le due attrici sono grandi amiche fin dall'arrivo della Cruz ad Hollywood che fu ospitata per diverso tempo a casa della Hayek per non farla sentire sola nella baraonda degli USA. Le due hanno lavorato insieme in Banditas, pellicola al quale entrambe accettarono di partecipare proprio per avere la possibilità di calcare lo stesso set. I buoni propositi, però, non portarono al risultato tanto sperato per quanto riguarda gli incassi.

Nel corso delle loro carriere, entrambe le attrici si sono mostrate molte volte insieme sostenendosi reciprocamente e mostrando il loro affetto. Pare che questa abitudine sia anche in privato poichè, Penelope Cruz ha raccontato una brutta esperienza avuta con la collega durante un volo. ""Era Halloween e indossavamo tutti maschere e parrucche. Poi sono scese le maschere per l'ossigeno e abbiamo pensato che fosse uno scherzo per Halloween. Abbiamo pensato: 'Questo non ha alcun senso'... Mi sono innervosita molto e ho indossato la maschera... ma Salma la guardava e continuava a scrivere sulla carta doganale... poi si è resa conto che non avevo parlato per venti secondi e ha pensato che fosse davvero strano" ha raccontato l'attrice.

