Penelope Cruz, la star sarà con Luis Tosar nel thriller On the Fringe

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Penelope Cruz e Luis Tosar saranno tra i protagonisti del thriller On the Fringe (titolo originale En los margenes), che vedrà esordire alla regia l'attore argentino Juan Diego Botto. I due attori, tra le star del cinema spagnolo, hanno già lavorato insieme in Ma Ma - Tutto andrà bene.

Il film, in lingua spagnola, racconterà le vicende intrecciate di un gruppo di personaggi nell'arco di 24 ore. Penelope Cruz interpreterà una donna che rischia di essere sfrattata da una banca insieme alla sua famiglia, mentre Luis Tosar avrà il ruolo di un avvocato attivista.

L'attrice, premio Oscar nel 2009 con Vicky Cristina Barcelona, sarà anche tra i produttori del film, insieme ad Alvaro Longoria di Morena Films, dopo la loro recente collaborazione in Tutti lo sanno di Asghar Farhadi (qui la nostra recensione). Tra i co-produttori ci saranno la spagnola RTVE e Head Gear Film, mentre i produttori esecutivi saranno Compton Ross e Phil Hunt. Bankside lancerà la vendita a livello mondiale in vista del mercato virtuale di Cannes.

"Penso che Juan abbia scritto una sceneggiatura stupenda e abbia una storia importante da raccontare" ha dichiarato Penelope Cruz. "Ho sempre ammirato il suo lavoro come attore e sceneggiatore e sono sicura che farà grandi cose anche da regista."

Juan Diego Botto, che ha recitato recentemente nella serie Netflix White Lines e che vedremo in The Suicide Squad, descrive così il suo lavoro: "Volevamo riflettere su come una crisi economica influisce sui rapporti interpersonali, e sulle vite di coloro che vivono ai margini. Volevamo raccontare una storia di amore e solidarietà."