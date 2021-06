Penélope Cruz splendida nei primi video di Madres Paralelas, nuovo film di Almodóvar

Sono disponibili da qualche ora online le prime immagini e un video dietro le quinte di Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar, in occasione della fine delle riprese, grazie alla gentile concessione di El Deseo. Penélope Cruz è la protagonista del film e delle immagini che provengono dal set del film del maestro spagnolo.

Almodóvar ha descritto in questi termini il progetto:"Con Madres Paralelas torno all'universo femminile, alla maternità, alla famiglia. Parlo dell'importanza degli antenati e dei discendenti. L'inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse".



Madres Paralelas (in inglese Parallel Mothers) comprende nel cast alcune delle più importanti attrici spagnole, tra cui Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy de Palma, storica attrice feticcio del regista iberico, presente in tantissime sue produzioni.

In questi giorni è al cinema trovate l'ultimo cortometraggio di Almodóvar, The Human Voice, con protagonista una meravigliosa Tilda Swinton nella prima opera del regista in lingua inglese.



Su Everyeye trovate la recensione di Dolor y Gloria, grazie al quale Antonio Banderas vinse il premio al miglior attore nel corso del Festival di Cannes 2019, dove il film venne presentato in concorso. Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 a causa della pandemia, il Festival di Cannes tornerà quest'anno con l'edizione 2021, con titoli come The French Dispatch, l'ultimo lavoro di Wes Anderson.