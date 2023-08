Penelope Cruz su Sky con L'immensità: quando e dove vedere il film anche in streaming

Il nuovo film con Penelope Cruz L'immensità sta per arrivare in programmazione su Sky Cinema e disponibile per la versione anche in streaming e on demand.

Il film, diretto da Emanuele Crialese, sarà in prima tv su Sky lunedì 21 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, in streaming su NOW e disponibile on demand. Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022 e premiato con con il Nastro d’Argento per il soggetto a Emanuele Crialese, L'immensità include nel cast anche Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni, con una sceneggiatura firmata da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni.

Produzione Wildside, Warner Bros. Entertainment Italia, Chapter 2, Pathé, France 3 Cinema, Canal+, Ciné+ e France Televisions, L'immensità è ambientato nella Roma degli anni 70, tra quartieri in costruzione e varietà in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. La storia racconta è quella di Clara e Felice, il cui matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà: Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone attentissima degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. .

