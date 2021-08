Penelope Cruz ruba la scena nel trailer di Madres Paralelas: svelata la data d'uscita

Pochi istanti fa Warner Bros. Pictures ha distribuito sui suoi canali social il primo trailer ufficiale di Madres Paralelas, nuovo film scritto e diretto da Pedro Almodovar con protagonista Penelope Cruz.

Il film, che includerà nel cast anche Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, con la partecipazione di Julieta Serrano e Rossy De Palma, sarà il film di apertura, in Concorso, della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

La storia segue due donne, Janis e Ana, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire: sono due single, entrambe alle prese con una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, vive senza rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia; Ana, al contrario, è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule e le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Madres Paralelas arriverà in Italia nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre distribuito da Warner Bros. Pictures. E' il nuovo lungometraggio di Almodovar dopo il successo di Dolor y Gloria, e il secondo film del regista spagnolo che la Warner Bros. porta al cinema nel 2021 dopo il cortometraggio The Human Voice con Tilda Swinton.