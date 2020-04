Penelope Cruz ha recitato in due film con Pablo Escobar: scoprite quali

Questa sera su TV8 va in onda Escobar - Il fascino del male, biopic del 2017 dedicato al famigerato narcotrafficante che vede Javier Bardem e Penélope Cruz rispettivamente nei panni di Escobar e la sua amante Virginia Vallejo. Quello forse non sapete, però, è che l'attrice aveva già recitato in un film in cui appare il "Re della cocaina".

Stiamo parlando di Blow, pellicola che racconta la storia di un altro trafficante di droga legato al cartello di Medellin: George Jung, interpretato per l'occasione da Johnny Depp. Nel film, dove appare anche lo stesso Pablo Escobar (Cliff Curtis), la Cruz ricopre il ruolo della moglie di Jung.

Per quanto riguarda il film del 2017, invece, Escobar - Il fascino del male racconta la vita del signore della droga colombiano: dall’ascesa criminale avvenuta all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo, che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendone la cattura.

Il film sarà trasmesso su TV 8 a partire dalle 21.30. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Escobar - Il fascino del male e alla panoramica sui film della coppia Javier Bardem e Penelope Cruz.