Penelope Cruz racconta: 'Cominciai a fumare solo perché lo faceva un mio personaggio'

Penelope Cruz è sempre stata molto attenta a mantenere uno stile di vita il più sano possibile: a raccontarlo è stato l'attrice stessa, che però ha anche ammesso di esser stata indotta in tentazione di tanto in tanto proprio dal suo lavoro e da qualche personaggio dalle abitudini non proprio esemplari.

Immedesimarsi, d'altronde, è la prima regola per un'attrice del calibro della musa di Pedro Almodovar: qualche volta, però, le cose sono sfuggite di mano spingendo la bella e brava Penelope a far suoi anche vizi che era solita evitare, ad esempio quello del fumo.

"Non bevo, non fumo e mangio in maniera salutare... Mi sono sempre presa cura di me, ho sempre mantenuto uno stile di vita sano. Non ho mai bevuto alcol, ma ho fumato per qualche anno perché uno dei miei personaggi lo faceva. Ho smesso quando decisi di voler diventare madre" ha raccontato la star di Vanilla Sky e The Counselor.

Anche il sonno e la meditazione, comunque, sono tra le abitudini che permettono a Cruz di vivere al meglio: "Cerco sempre di dormire almeno 8 ore al giorno se posso, e recentemente ho ripreso a meditare, mi aiuta molto a vivere al meglio l'attimo" ha spiegato l'attrice. Sul fronte lavorativo, intanto, Penelope Cruz è già pronta ad una nuova avventura sul set con Pedro Almodovar.