Penelope Cruz pronta a fare un film di supereroi: 'Perché no, sono divertenti!'

Penélope Cruz ha lasciato la porta aperta a una possibile apparizione in un film di supereroi. Intervistata da Variety, l’attrice spagnola, protagonista di Ferrari ha spiegato di essere assolutamente disponibile nel caso dovesse arrivare la chiamata per un ruolo interessante, raccontando di aver già discusso la cosa in non meglio specificate sedi.

Dopo aver ricordato l’amicizia tra Pénelope Cruz e Salma Hayek, torniamo ad occuparci dell’attrice di Alcobendas per riportare le parole rilasciate a Variety nel corso di una manifestazione tenutasi all’hotel Parker Palm Springs.

A precisa domanda rispetto alla sua volontà di prendere parte a un prodotto che veda al centro della narrazione dei supereroi, l’artista si è mostrata sicura: “Se dovesse essere qualcosa d’interessante, perché no? Sono divertenti”.

Quindi la Cruz ha continuato: “Come potete immaginare, a volte i miei figli mi chiedono: ‘Lo farai mai, mamma?’ Perché ho fatto così tanti film drammatici e così tanti film che non posso ancora mostrare loro”.

L’attrice ha poi spiegato di aver già avuto delle discussioni in merito, senza però nulla di specifico che possa diventare concreto nel breve termine e si è detta sicura di poter apparire presto in un nuovo musical dopo Nine, di Rob Marshall.

In attesa di capire se l’interprete di Vanilla Sky sarà mai parte di un’opera che vede protagonisti dei supereroi, vi lasciamo alle parole al miele di Pedro Almodovar a proposito di Penélope Cruz.