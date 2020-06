Penelope Cruz, il nuovo film la riunirà a Pedro Almodóvar: tutti i dettagli!

Un sodalizio che non è destinato ad estinguersi, quello tra Penelope Cruz e il regista Pedro Almodóvar: dopo l'ottimo Dolor y Gloria i due torneranno a collaborare per "Madres Paralelas".

Un progetto a cui il regista tiene particolarmente e a cui ha lavorato per lungo tempo, riuscendo a porre la parola fine durante la quarantena. Sebbene ancora non ci sia l'ufficialità contrattuale riguardo la partecipazione di Cruz, il regista stesso ha dichiarato di aver fatto leggere lo script all'attrice, che lo ha giudicato ottimo.

Madres Paralelas (probabilmente Madri Parallele in italiano), si concentrerà sulla storia di due neo mamme durante i primi due anni di vita dei loro figli. Il film drammatico sarà ambientato a Madrid, e a quanto pare il tema della maternità, molto caro al regista, sarà preponderante. Il produttore e fratello Agustin Almodòvar ha rivelato che le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2021, per un'uscita prevista per la fine dello stesso anno.

Penelope Cruz ha collaborato con Almodovar in molte occasioni, diventando una vera e propria costante nella sua filmografia grazie ad opere come Volver - Tornare, Tutto su mia madre e Carne Tremula, film nel quale ha recitato insieme al marito Javier Bardem. L'attrice è sempre molto attenta a scegliersi i progetti più interessanti, e avremo occasione di vederla anche nel thriller On The Fringe.