Penélope Cruz manda in visibilio i fan: foto senza veli per gli auguri di Natale!

Siamo soltanto a due giorni dal Natale e già da qualche tempo sono partiti gli auguri di buone feste. Sui social sono comparsi degli auguri che hanno fatto scalpore in queste ore. Penélope Cruz ha pubblicato la nuova cover del magazine Dust sulla quale è protagonista con una foto che ha fatto impazzire i fan.

L'attrice spagnola ha augurato buon Natale ai follower e per l'occasione ha mostrato la copertina del prossimo numero della rivista con la sua foto.

Tra le interpreti maggiormente amate a Hollywood, dopo un 2021 in cui è stata protagonista del film Madres Paralelas Penélope Cruz si è lasciata alle spalle un 2022 molto intenso.



Cruz è comparsa sul grande schermo in ben tre film usciti nell'arco dell'anno, da Secret Team 355 di Simon Kinberg, al fianco di Jessica Chastain, al film italiano di Emanuele Crialese, L'immensità, nel quale interpreta Clara Borghetti, una donna spagnola nella Roma degli anni '70 sposata con il siciliano Felice Borghetti, interpretato da Vincenzo Amato. Il film è stato presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'immensità è arrivato in digitale grazie a Warner Bros. Italia.



Infine è comparsa in En los márgenes per la regia di Juan Diego Botto. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Penélope Cruz ha vinto un premio Oscar su quattro candidature, per il film Vicky Cristina Barcelona, diretto da Woody Allen.