Penelope Cruz e Johnny Depp: Pirati dei Caraibi tra amicizia, gravidanza e Javier Bardem

La scorsa settimana abbiamo visto come tutti i titoli italiani di Pirati dei Caraibi siano sbagliati o comunque diversi rispetto a quelli originali, ma oggi con la messa in onda del quarto capitolo Oltre i confini del mare vi raccontiamo un aneddoto relativo a Johnny Depp e Penelope Cruz.

Entrambi accettarono di lavorare nel film, il quarto della saga per lui ma il primo per lei, prima di leggere la sceneggiatura: le star si erano conosciute sul set di Blow e da lì era nata un'amicizia che dura ancora oggi, ma che rischiò di rovinare le riprese di Pirati dei Caraibi 4.

La star spagnola, in un'intervista promozionale per il film, disse: "Johnny ed io siamo amici da 10 anni ed ero disperata dalla voglia di lavorare di nuovo con lui. L'unico problema è che ha un senso dell'umorismo molto particolare - e anche se conosco tutti i suoi trucchi, può ancora farmi a pezzi. Non riesco a smettere di ridere quando stiamo lavorando, quindi abbiamo avuto alcuni problemi sul set. Una volta siamo rimasti bloccati per due ore e non siamo riusciti a finire la scena perché non potevamo smettere di ridere. Devi stare molto attento a Johnny perché gli piace prendere in giro le persone e lo fa quando meno te lo aspetti."

Tante altre le curiosità legate ai loro nomi per questo quarto capitolo della saga Disney. Ad esempio, Penélope Cruz è rimasta incinta proprio durante la produzione, ma la cosa si fece evidente solo a settembre 2010, e man mano che il pancione di Penélope cresceva diventava sempre più difficile inquadrarla: i produttori quindi reclutarono sua sorella Mónica e, secondo quanto riferito, da quel momento Penélope ha fatto solo i primi piani, mentre Mónica recitava per lei nelle scene a campo lungo.

Inoltre, Johnny Depp ha acquistato delle giacche impermeabili per cinquecento membri dell'equipaggio sul set per proteggere tutti dal freddo, spendendo un totale di 64mila dollari di tasca propria.

Curiosamente, infine, impossibile non citare anche Javier Bardem, marito della Cruz: la saga di Pirati, dopo aver goduto dell'esordio di sua moglie in questo episodio, avrebbe accolto l'attore spagnolo nel film successivo, La Vendetta di Salazar, nel quale Bardem fu l'antagonista principale. La star, tra l'altro, era stata in lizza per interpretare Barbanera proprio in Oltre i confini del mare: sarebbe stato il padre del personaggio della Cruz.

