Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e Diane Kruger nel primo trailer di 355!

Il primo trailer del thriller di spionaggio originale 355 è stato pubblicato online, rivelando l'impressionante ensemble che include superstar internazionali come Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e l'attrice tedesca Diane Kruger!

Scritto da Theresa Rebeck e Simon Kinberg e diretta da Kinberg, il film prende il via quando un'arma top secret cade nelle mani di un pericoloso gruppo di mercenari. L'agente wild card della CIA Mason "Mace" Brown (Jessica Chastain) forma quindi una squadra - che include la rivale e agente tedesca Marie (Diane Kruger), l'ex alleata dell'MI6 e specialista di computer all'avanguardia Khadijah (Lupita Nyong'o) e l'abile psicologa colombiana Graciela (Penelope Cruz), tutte chiamate a raccolta con l'obiettivo di recuperare la pericolosa arma. M

La loro missione però è ostacolata da una donna misteriosa, Lin Mi Sheng (l'attrice cinese Fan Bingbing), che segue ogni loro mossa dal dietro le quinte dell'azione.

Il film avrà come sfondo alcune delle città più belle del mondo come Parigi e Shanghai e segna il secondo impegno alla regia di Kinberg dopo il suo debutto con il sequel di supereroi X-Men: Dark Phoenix. Nel casta anche Sebastian Stan, Edgar Ramirez e anche l'italiano Emilio Insolera, con un'uscita prevista per il 15 gennaio 2021.

Cosa ne pensate del film? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!