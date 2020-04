Penelope Cruz e Javier Bardem, la focosa storia d'amore delle star di Carne Tremula

Stasera Penelope Cruz e Javier Bardem tornano in televisione per la gioia dei loro fan con Carne Tremula, un classico della filmografia di Pedro Almodovar che sarà trasmesso su Cielo dalle 21:15.

L'amore fra le due star è di quelli che hanno fatto impazzire il pubblico e gli appassionati di gossip, complici i numerosi film nei quali la Cruz e Bardem sono apparsi insieme, spesso e volentieri in atteggiamenti a dir poco bollenti.

Testimoni del loro amore sul set registi come il già citato Almodovar, Woody Allen, Ridley Scott e Bigas Luna, che li hanno reclutati nei propri nell'arco di oltre trent'anni: dallo scandaloso Prosciutto, prosciutto (1992), prima prova attoriale per l’attrice spagnola, i due si sarebbero incontrati quattro anni dopo prima con Màs que amor, frenesì, diretto a sei mani da Alfonso Albacete, David Menkes e Miguel Bardem, e poi nel giro di qualche mese di nuovo con L'amore nuove gravemente alla salute di Manuel Gòmez Pereira.

Carne Tremula è la loro terza collaborazione, con la Cruz che diventa una vera e propria musa ispiratrice per Almodovar: curiosamente in questo film i loro personaggi non si incontrano mai, eppure il destino ha molto altro in serbo per le due star. Nel 2001 eccoli di nuovo in Nessuna notizia da Dio di Agustìn Dìaz Yanes, mentre nel 2008 arriva Vicky Cristina Barcelona, sul cui set l'amicizia fiorita nel corso del tempo sboccia definitivamente in amore.

Il primo film dopo le nozze è The Counselor - Il procuratore, thriller di Ridley Scott fatto di torbide passioni, intrighi e affari loschi che si ripropongono anche in Escobar – Il fascino del male di Fernando Leòn de Aranoa, dove lui interpreta il famoso narcotrafficante colombiano e lei la controversa giornalista Virginia Vallejo, ovviamente sua amante.

Dopo essersi sfiorati nel franchise di Pirati dei Caraibi (lei fu nel quarto capitolo e lui nel quinto, ma Bardem era stato scelto inizialmente per interpretare il padre del personaggio della Cruz nel film del 2011) l'ultimo film in cui sono apparsi insieme ad oggi è Tutti lo sanno, dramma di Ashgar Farhadi che li portò sul tappeto rosso di Cannes, la cui 71esima edizione venne aperta dalla loro passerella.

In quali film li preferite insieme? E qual è la loro prova "in solitaria" che più vi ha convinto? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Tutti lo sanno.