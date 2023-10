Penelope Cruz e l'inseparabile amicizia con Salma Hayek: 'Ecco perchè siamo come sorelle'

Una delle più belle amicizie è quella che lega Penelope Cruz e Salma Hayek. Le due, nel corso degli anni, sono diventate come sorelle grazie alla loro eredità molto simile nonostante una sia spagnola e l'altra messicana. Pare che la Hayek sia stata fondamentale per l'arrivo della Cruz ad Hollywood.

Le due attrici hanno collaborato solo in Banditas che, nonostante fossero presenti entrambe al picco della loro carriera, non portò i risultati sperati al botteghino. L'attrice messicana è sempre stata un carattere molto imprevedibile. La Hayek fece credere addirittura al marito di esser stato tradito. La personalità della collega è proprio ciò che ha sempre reso la Cruz e Hayek una coppia di amiche inseparabili. L'attrice messicana ebbe il merito di trasformarsi in una vera e propria famiglia per la Cruz nel momento in cui sbarcò ad Hollywood.

L'interprete spagnola, infatti, ha raccontato come Salma Hayek le abbia aperto le porte di casa per non farla sentire sola ed abbandonata in un contesto come quello hollywoodiano totalmente diverso da quello spagnolo. "È venuta a prendermi all'aeroporto e mi ha detto: 'Non andrai in un hotel, verrai a casa mia perché all'inizio è difficile e ti sentirai molto sola'. Così mi ha portato a casa sua. Ecco perché ora siamo come sorelle" ha raccontato la Cruz svelando come Salma Hayek sia stata la sua ancora di salvezza nel caos americano.

Parlando delle sue esperienze sul set, la Cruz ha inoltre raccontato di aver esiliato sul divano il marito Javier Bardem durante le riprese di Loving Pablo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!