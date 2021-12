Penélope Cruz sui figli:'Ecco perché non hanno account social'

Il premio Oscar Penélope Cruz ha raccontato pubblicamente il motivo per cui i suoi figli non hanno un metodo social. L'attrice, 47 anni, ha rilasciato un'intervista al CBS Sunday Morning e ha parlato delle regole imposte ai loro figli da lei e dal marito, Javier Bardem. Ecco le sue dichiarazioni su questo tema.

"Ho uno strano rapporto con i social media, che uso pochissimo e in modo attento. C'è qualcosa che non ha senso e colpisce soprattutto le nuove generazioni".

Cruz ha dichiarato di sentirsi cattiva agli occhi del mondo adolescenziale perché ritiene che si stia facendo un esperimento su di loro riguardo il consumo dei social.



"La mancanza di protezione per un dodicenne può essere nei social media. Non c'è protezione per loro, per i loro cervelli che si stanno ancora sviluppando; ciò ciò influenza il modo in cui si vedono, come in relazione al bullismo. Abbiamo avuto tante cose che non sono infanzia".



L'influenza di Cruz ha permesso a Leo, 10 anni, e Lena, 8 anni, di crescere senza social network:"Sono molto dura con la tecnologia sopratutto con i miei figli. [...] Ho avuto molti momenti di felicità quand'ero bambina. Ma niente telefoni fino a quando non sono molto più grandi e niente social media fino ad almeno 16 anni. In questo modo proteggo la loro salute mentale ma mi sembra di far parte di una minoranza, non lo so".



Da fine novembre è disponibile on demand Madres paralelas, film nel quale Cruz intepreta il ruolo della co-protagonista.

Di recente Cruz ha dichiarato di aver cominciato a fumare perché influenzata da un suo personaggio.