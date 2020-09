Penelope Cruz diva tutta italiana: sarà protagonista nel nuovo film di Emanuele Crialese

Variety riporta che l'attrice premio Oscar Penelope Cruz reciterà nel film italiano L'Immensita, che sarà diretto da Emanuele Crialese, l'acclamato cineasta di regista Respiro.

Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside stanno producendo il film con Dimitri Rassam di Chapter 2. Warner Bros. Italia è anche co-produttore e distribuirà il film in Italia: scritto da Crialese, Francesca Manieri (Il primo re) e Vittorio Moroni (Terraferma), L'Immensita fornirà il ritratto intimo di una famiglia della Roma degli anni '70, con la Cruz che interpreterà Clara, una madre che è "al centro di questa storia", ha detto Crialese.

“L’immensità è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato a Roma negli anni '70; un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e programmi televisivi ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia”, ha detto Crialese. Il regista ha dichiarato che il personaggio della superstar spagnola incarna "un archetipo che può prendere vita solo attraverso l'incontro tra il lato artistico e umano e la sensibilità di una grande attrice come Penelope Cruz", ha detto Crialese. In risposta, Penelope Cruz ha aggiunto: "Sono una fan di Emanuele Crialese da molto tempo e L'immensità è una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto. Non vedo l'ora di lanciarmi in questa magica avventura con lui e il resto della squadra e dare vita a un personaggio di cui sono completamente innamorata.

Dopo il debutto con Once We Were Strangers, Crialese ha vinto il Gran Premio della Settimana della Critica a Cannes con il suo secondo film Respiro, mentre da Venezia ha portato a casa il Leone d'Argento per il terzo lungometraggio Nuovomondo e il Premio Speciale della giuria per il quarto film, Terraferma. Le riprese de L'immensità inizieranno nell'estate del 2021.

Ricordiamo che Penelope Cruz prossimamente si riunirà anche con Pedro Almodovar e con Antonio Banderas in due nuovi film, Madres Paralelas e Competencia Oficial.