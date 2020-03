Penelope Cruz e Antonio Banderas di nuovo insieme sul set di Competencia Oficial

In Spagna sono iniziate di Competencia Oficial, nuovo film con Penelope Cruz e Antonio Banderas, film fra i più attesi dell'anno per il cinema in lingua spagnola.

Nel cast anche Oscar Martínez, attore argentino meno popolare a livello internazionale rispetto ai due colleghi, ma considerato fra i più grandi talenti del cinema e del teatro latinoamericano, vincitore anche della Coppa Volpi al miglior attore al Festival di Venezia nel 2016 per The Distinguished Citizen.

Venduto da Protagonist Pictures e parte di una nuova spinta di The Mediapro Studio nella produzione cinematografica, il film è scritto e diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat (The Distinguished Citizen, The Man Next Door), due dei più famosi autori argentini, e racconterà la storia della famosa cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) che per il suo nuovo film cercherà di reclutare le più grandi star dell'industria cinematografica spagnola: il rubacuori di Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e l'attore teatrale radicale Iván Torres (Oscar Martínez). Il guaio è che, sebbene entrambi siano due leggende viventi, come dice la sinossi, non si considerano esattamente amici, e saranno messi in rotta di collisione da Lola.

The Mediapro Studio è anche co-produttore di Rifkin’s Festival, il nuovo film di Woody Allen, con Gina Gershon e Cristoph Waltz: il film con la Cruz e Banderas, il secondo in collaborazione per le due star, userà curiosamente le stesse location di quello di Allen.

Antonio Banderas e Penelope Cruz hanno collaborato per la prima volta l'anno scorso in Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, che abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019.