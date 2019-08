Il peluche di Hal 9000 di 2001: Odissea nello Spazio esiste ed è dolcissimo

2001: Odissea nello Spazio non è un film che lascia indifferenti, che sia per l'indiscutibile qualità tecnica o per la profondità delle speculazioni che ne derivano, ma anche a causa di sequenze innegabilmente disturbanti che hanno contribuito a rendere indimenticabile il capolavoro di Stanley Kubrick.

HAL 9000 ha un ruolo fondamentale in tutto ciò: il sofisticatissimo computer di bordo in dotazione all'astronave Discovery è una voce presente per tutta la durata del film, incisiva come una coscienza che fatichiamo a far tacere, monotòna come quella di chi basa la propria esistenza solo sui freddi calcoli, in barba a ogni tipo di emozione... Almeno apparentemente.

Se siete tra i fan di Kubrick rimasti affascinati o inquietati (o entrambe le cose) dal distorto fascino di HAL il mercato sta per offrirvi qualcosa di cui non sapevate di aver bisogno: un morbidissimo peluche di HAL 9000 che, oltre a non rifiutare abbracci da nessuno, ripeterà ogni volta che lo schiaccerete le più celebri battute ascoltate nel film, dal semplice "Buongiorno" allo spaventato "So che non penseresti mai di scollegarmi, Dave..."

Cosa dire, difficile trovare in giro per internet peluche capaci di accettare coccole e al tempo stesso graffiarvi l'anima con tanta forza. HAL 9000 è disponibile per il pre-order sul sito entertainmentearth.com al costo di 29,99 dollari.