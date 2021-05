Pelham 123, 5 cose che non sapete sul filmcon Denzel Washington e John Travolta

Questa sera su Rai 4 torna in onda Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana, terzo adattamento cinematografico del fortunato romanzo thriller Il colpo della metropolitana. Diretto da Tony Scott, il film vede come protagonisti Denzel Washington e John Travolta.

Nella pellicola, un truffatore appena uscito di galera di nome Ryder (Travolta) guida una banda di individui senza scrupoli con lo scopo di sequestrare i passeggeri di un vagone della metropolitana di New York. L'obiettivo del criminale è quello di ricattare il sindaco della città per ottenere una grossa somma di denaro, che dovrà essere consegnato entro un'ora. Walter Gaber (Washington), dirigente della metropolitana in contatto con il capo dei malviventi, deve assumere il difficile ruolo di negoziatore per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

In occasione del suo ritorno in tv, abbiamo raccolto per voi 5 fatti che forse non conoscete su Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana:

Il sindaco interpretato da James Gandolfini è ispirato a due veri ex sindaci di New York : il suo aspetto e il suo atteggiamento ricordano da vicino quelli di Rudy Giuliani (di recente nella bufera per la sua apparizione in Borat 2), mentre in uno scambio di battute con Ryder, in cui quest'ultimo scherza sull'aver preso uno stipendio annuale di solo 1 dollaro, il riferimento è Michael Bloomberg.

Uno dei cattivi del film è interpretato da un camionista con un reale passato criminale, in quanto Tony Scott voleva qualcuno di abbastanza convincente per il ruolo.

John Travolta decise di non partecipare alla promozione del film per riprendersi dalla perdita di suo figlio Jett, scomparso tragicamente il 2 gennaio 2009 all'età di 16 anni.

Il film rende omaggio a Walter Matthau, che ha vestito i panni del tenente Zachary Gaber nell'adattamento del 1974.

Il titolo del film deriva dalla chiamata radio del treno. Quando un un treno della metropolitana di New York parte per una corsa, riceve un segnale di chiamata in base all'ora in cui è partito e il luogo in cui è diretto. In questo caso la stazione di Pelham Bay Park alle ore 1:23 pm.

