Pelé, il ricordo di Sylvester Stallone: dove vedere Fuga per la vittoria in streaming?

La notizia della morte del grande Pelé non è rimasta certamente 'confinata' nel solo mondo del calcio, ma ha toccato diverse sezioni del mondo dello spettacolo: non ultima quella del cinema, con Sylvester Stallone che ha voluto ricordare il calciatore con un post sulla sua pagina di Instagram.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'attore e regista ha celebrato il leggendario calciatore ricordando il tempo passato insieme sul set di Fuga per la vittoria, mitico film diretto da John Huston uscito nel 1981.

Con un cast incredibile che includeva tra gli altri anche Max von Sydow, Michael Caine e Jean-François Stévenin, il film liberamente ispirato a fatti realmente accaduti raccontava la vicenda, ambienta nel 1942, nel pieno della Seconda guerra mondiale, di un calciatore costretto ad interrompere la sua carriera nel West Ham per unirsi alle truppe inglesi, solo per finire prigioniero in un campo di concentramento nazista. Un giorno, però, viene notato dal maggiore nazista Von Steiner che, commosso dalla sorte del talentuoso sportivo ed essendo stato anche lui un calciatore nella Nazionale tedesca, Von Steiner propone a Colby di formare una squadra e partecipare ad una partita contro le truppe naziste, per un derby chiaramente pensato a scopi propagandistici. La squadra di reclusi, però, ne approfitterà per tentare la fuga.

Nel film, Stallone interpreta il portiere della squadra di detenuti, mentre Pelé è Luis Fernandez, il più talentuoso del team di reclusi: celeberrima la sua rovesciata in una delle scene clou del film. Fuga per la vittoria è ora disponibile su NOW: se non lo avete mai visto è il momento perfetto per rimediare, oppure rivivetelo ancora una volta per ricordare il grande Pelé.

