Pelé, O Rei è morto lunga vita a O Rei: Sky omaggia la leggenda con film e documentari

O Rei è morto, lunga vita a O Rei: il network Sky ci ha appena comunicato che, in occasione della morte di Pelé, gli abbonati potranno godere di una ricca programmazione pensata per rendere omaggio alla leggenda del calcio.

Questa sera 30 dicembre alle 22.50 su Sky Cinema Due (e in replica domani 31/12 alle 12.35) è stato inserito in palinsesto Fuga per la vittoria, mitico film diretto da John Huston con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé che racconta di una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri Alleati, organizzata da un ufficiale di un campo di prigionia nazista. Inoltre, Sky Documentaries programma il documentario “L’ULTIMO SPETTACOLO DI PELÈ”, in onda questo pomeriggio alle 16.45, che ripercorre gli attimi immediatamente precedenti e successivi a quel fatidico 28 agosto 1977, quando Pelé lasciò il calcio.

Come se non bastasse, Sky Sport Football propone anche 3 episodi della miniserie Buffa Racconta, tutti ovviamente dedicati a Pelé, mentre alle 18.45 andrà in onda anche il docufilm FIFA: When the World Watched Brazil 1970, inedita, elegante e fantasiosa rivisitazione della squadra brasiliana che ai Mondiali FIFA del ’70 in Messico incantò il pianeta. Con le voci di Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostao, Rivellino.

Tutti i contenuti sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Per altri approfondimenti, guardate l'addio di Sylvester Stallone a Pelé.