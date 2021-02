Pelé: il re del calcio, il trailer del documentario di Netflix su O Rei

Non è affatto scioccante che sia in arrivo un documentario su Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, icona senza tempo e universalmente conosciuto, anche da chi non è appassionato di sport o di calcio in generale. Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer del doc di Netflix, Pelé: il re del calcio, disponibile dal 23 febbraio.

Come si può vedere nel trailer di Pelé: il re del calcio, il documentario affronta la vita e la carriera della superstar del pallone. Dalla sua vita giovanile in Brasile alla fine degli anni '50 fino a diventare l'unico atleta a vincere tre Coppe del Mondo. Il doc utilizza filmati rari ed esclusivi per aiutare a dar vita alla storia di Pelé.



Ben Nicholas e David Tryhorn dirigono il documentario, dopo aver già lavorato insieme al film Crossing the Line nel 2016. Proprio come Pelé, quel documentario ha affrontato anche il mondo dello sport, concentrandosi su un prodigio dell'atletica leggera.

Ecco la sinossi di Pelé: il re del calcio:"Pelé racconta la vita del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé. Il documentario ripercorre il periodo straordinario in cui Pelé, l'unico giocatore a vincere tre titoli mondiali, è passato da giovane superstar nel 1958 a eroe nazionale, in un'epoca radicale e turbolenta della storia brasiliana.

Il film racconta lo straordinario viaggio di Pelé per diventare il 'Re del Calcio', e guidare la squadra della sua nazione alla storica vittoria ai Mondiali del 1970. Con un accesso cinematografico raro ed esclusivo allo stesso Pelé, il film mette in mostra emotivamente la star che riflette sulla sua impressionante carriera. Il documentario include anche rari archivi e interviste di ex compagni di squadra leggendari, al Santos Futebol Clube e della nazionale brasiliana, tra cui Zagallo, Amarildo e Jairzinho, oltre a testimonianze straordinarie di familiari, giornalisti, artisti e di altre personalità che hanno assistito all'età d'oro del calcio brasiliano".



Nel 2016 è stato pubblicato un biopic su Pelé; su Everyeye potete vedere un'immagine del film su O Rei.