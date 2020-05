Pelé, suo il gol più bello di tutti i tempi: il momento storico anche nel biopic del 2016

Stasera torna in tv Pelé: Birth of a Legend, film biografico sul leggendario calciatore brasiliano all'anagrafe Edson Arantes do Nascimento diretto dai registi Jeff e Michael Zimbalist.

Il film, sfortunato in fatto di critica con un Metascore di appena 39/100 su Metacritic, è riuscito comunque a fare la gioia dei fan più appassionati del celebre goleador del Brasile e del Santos, e curiosamente uno dei momenti più riusciti dell'opera coincide anche con quello che è stato votato qualche giorno fa come il gol più bello mai realizzato.

Si tratta di quello che il giovane Pelé, all'epoca 17enne, segnò nella finale dei mondiali di Svezia nel 1958: sombrero in area ad un difensore e destro secco alle spalle del portiere, come potete vedere nei due video in calce all'articolo (nella versione originale tratta dalla vera partita e nella versione del biopic del 2016).

La rete è stato eletta come la più bella nella storia della Seleçao, con il 18,81% delle preferenze di un referendum via web promosso dai media del gruppo Globo; al secondo posto, con il 16,73% delle preferenze, troviamo il gol che Jairzinho segnò alla Cecoslovacchia nel mondiale di Messico '70, mentre sul gradino più basso del podio, col 10,19%, la spettacolare conclusione in mezza rovesciata di Zico in Brasile-Nuova Zelanda di Spagna '82.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Pelè e al trailer del film in onda questa sera, che include anche un celebre cameo del vero Pelé.