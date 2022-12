Peggy Carter tornerà nel MCU? Hayley Atwell preoccupa: 'Non è più mia'

Dopo aver fatto il suo debutto in Captain America: Il Primo Vendicatore, Hayley Atwell ha vestito i panni di Peggy Carter in altri numerosi progetti nel MCU, come Avengers Age of Ultron, Ant-Man, Agent Carter e altri ancora.

La sua ultima apparizione risale invece a Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia, il film con protagonista Benedict Cumberbatch diretto da Sam Raimi. Nella pellicola, l'attrice interpreta una variante del suo personaggio, che si scontra con la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen.

Parlando del futuro di Peggy nel MCU, la star ha rivelato: "È così divertente, perché, sapete, ho preso il ruolo 10 anni fa. La amo perché amo le persone, e non si sa mai [se potrà tornare]. Dipende da cosa vuole la Marvel e da cosa vuole il pubblico... io sono il suo custode. Se penso al resto della mia carriera e a tutto ciò che ho fatto in passato, dal mio lavoro sul palcoscenico a Mission: Impossible, ai diversi ruoli che ho interpretato, a quelli che invece posso esplorare, come ruoli più complessi e cattivi - lei non è più mia. Vive nel cuore delle persone. E questo è bellissimo. Ma è un po' come se: sì, non puoi controllare l'impatto che un particolare ruolo avrà sul resto del mondo".

Secondo voi Hayley Atwell tornerà a vestire i panni di Peggy Carter in futuro? In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra classifica della Fase 4 del MCU.